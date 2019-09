© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è svolto, nella mattinata odierna, in Prefettura, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Reggiani, cui hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Comuni di Rieti, Borgo Velino, Monteleone Sabino e Selci.Focus della riunione, è stato l’esame delle pianificazioni di safety e security predisposte dagli Organi competenti per lo svolgimento del concerto di Michele Zarrillo, in programma per la serata di domani nel comune di Borgo Velino.Preso atto delle determinazioni assunte dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, sono state impartite ulteriori prescrizioni per garantire, nel rispetto delle norme vigenti, la sicurezza degli operatori e del pubblico.Il Comitato, inoltre, ha esaminato ed approvato i progetti dei sistemi di videosorveglianza presentati dai Comuni di Monteleone Sabino e Selci che prevedono l’installazione di telecamere in punti strategici.L’installazione o la implementazione dei sistemi di videosorveglianza, come più volte evidenziato dal Prefetto, oltre ad aumentare la sicurezza percepita, sono un utile strumento per rendere sempre più efficace il controllo del territorio, sia in termini di prevenzione che di contrasto alle attività illecite.Il Prefetto ha, inoltre, richiamato l’attenzione del Comune di Rieti affinché sia completato in tempi brevi l’adeguamento dello Stadio Centro Italia Manlio Scopigno alle prescrizioni più volte impartite, e da ultimo nella giornata del 19 settembre scorso, dalla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, al fine di consentire la completa fruibilità dell’impianto sportivo in condizioni di massima sicurezza.