RIETI - Caos nella mattinata in Prefettura per il blitz di un arzillo ed energico 80enne che ha reclamato – in maniera tutt’altro che ortodossa e civile – la restituzione della patenta precedentemente sospesa. L’uomo ha fatto irruzione in prefettura dando subito in escandescenze nell’atrio del Palazzo di governo e poi all’interno dell’Ufficio patenti.L’anziano ha prima reclamato a gran voce la restituzione della patente sospesa minacciando addirittura di gettarsi dalla finestra in caso di diniego e poi ha cominciato ad urlare picchiando violentemente i pugni sul tavolo dell’ufficio con il personale in servizio costernato e impaurito. A quel punto è scattato l’allarme e sono stati allertati i soccorsi.Sul posto è giunta subito una pattuglia della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Rieti che ha presto riportato ordine e calma cercando poi di mediare con l’anziano.In prefettura è anche giunto un equipaggio medico-sanitario del 118 considerato lo stato di agitazione dell’uomo che, dopo l’intervento del personale della Volante, si è calmato e allontanato dagli uffici.