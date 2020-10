Rieti, il prefetto incontra i sette sindaci neoletti

RIETI - Il Prefetto Giuseppina Reggiani ha incontrato, nella mattinata odierna, i Sindaci della provincia, neo eletti nelle recenti consultazioni elettorali nei comuni di Castelnuovo di Farfa, Cottanello, Fara in Sabina, Montebuono, Montenero Sabino e Poggio Bustone.

Nel rivolgere ai Sindaci un indirizzo di saluto, il Prefetto ha sottolineato il ruolo che la Prefettura svolge, in ossequio al principio di sussidiarietà e leale collaborazione tra istituzioni, di costante attività di consulenza, sostegno e supporto nei confronti degli Enti locali, volta a garantire i principi di correttezza, trasparenza e buon andamento cui deve sempre uniformarsi l'azione amministrativa.

Il Prefetto ha quindi augurato ai neo sindaci un proficuo lavoro, auspicando che esercitino il mandato istituzionale nel supremo interesse delle comunità che rappresentano, in un clima di costruttiva collaborazione, sia con i rappresentanti della minoranza che con tutti gli altri interlocutori istituzionali, presupposto essenziale per la messa in campo di progettualità volte allo sviluppo ed alla valorizzazione dei territori ed alla soluzione condivisa di eventuali criticità.

Ultimo aggiornamento: 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA