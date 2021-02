Il saluto del presidente della Provincia e del sindaco di Rieti al prefetto Reggiani

RIETI - Il prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani, al termine del mandato, oltre alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia, ha incontrato anche il presidente della Provincia, Mariano Calisse, e il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti.

La nota della Provincia

Si è svolto ieri, 22 febbraio, l’incontro è stato organizzato in vista del termine di mandato della dottoressa Reggiani ed è stata occasione per ringraziare il Prefetto per il suo operato, in particolare per il continuo supporto in questo anno dove la sinergia tra le due istituzioni è stata fondamentale per la repentina attivazione delle necessarie misure di contrasto all'emergenza epidemiologica.

La nota del Comune

Il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha ricevuto questa mattina, 23 febbraio, la visita del Prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani, a pochi giorni dal termine del suo mandato. Nell’incontro, che si è svolto in un clima di cordialità, il Sindaco Cicchetti, a nome della comunità reatina, ha rivolto un ringraziamento al Prefetto per l’operato svolto sul territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA