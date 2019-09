© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prosegue, nell’ambito dell’attività istituzionale del Prefetto Giuseppina Reggiani, l’approfondimento della conoscenza diretta delle realtà locali della provincia reatina attraverso visite dedicate agli Enti Locali.Si è recata, infatti, nelle mattinate del 25 e del 26 settembre u.s. nei Comuni di Torri in Sabina, Casperia, Cottanello, Roccantica e Poggio Catino.Gli incontri hanno costituito un’importante occasione per i Sindaci di rappresentare alcune criticità che il Prefetto si è impegnato a supportare nelle competenti sedi istituzionali per favorirne la soluzione nell’interesse pubblico prevalente.Il Prefetto ha manifestato personale apprezzamento per la scelta operata di gestire taluni servizi in forma associata ed ha sottolineato come il mettere a fattor comune le scarse risorse umane e finanziarie di ciascuno riesca ad ottimizzare l’organizzazione amministrativa e la resa dei servizi a beneficio delle singole Amministrazioni e dei cittadini.Ha altresì evidenziato come per sopperire alla mancanza della Polizia Locale l’impiego o l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza costituiscano oggi un utile strumento per la prevenzione ed il contrasto delle attività illecite.Il Prefetto ha avuto, infine, modo di apprezzare la bellezza dei territori e gli antichi e sapientemente rinnovati assetti urbanistici dei centri storici.