RIETI - Nella giornata di ieri, martedì 15 ottobre, il prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani, ha fatto visita al comando provinciale carabinieri di Rieti.L’alta personalità ha raggiunto la sede del comando provinciale, dove è stata accolta dal comandante provinciale colonnello Simone Sorrentino e da tutti gli ufficiali della sede, delle compagnie distaccate di Cittaducale e Poggio Mirteto e da quelli del gruppo carabinieri forestale di Rieti. Durante l’incontro, il colonnello Sorrentino ha illustrato al prefetto tutte le articolazioni dell’arma presenti sul territorio della provincia di Rieti, sia della componente territoriale, che di quella forestale, analizzandone competenze, risultati operativi dell’anno in corso e problematiche di carattere logistico delle varie strutture. Dopodiché il prefetto è stato accompagnato presso la centrale operativa del comando provinciale di Rieti dove ha potuto constatare il dispositivo di sicurezza in atto in quel momento nella provincia di Rieti e i sistemi informatici abitualmente utilizzati dal personale presente.Dopo un breve coffee break dove ha potuto confrontarsi con gli ufficiali presenti, giunti ormai al termine della visita, il prefetto ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno e la dedizione profusi dai militari dell’arma dei carabinieri nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale, finalizzata alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati, come riconosciuto anche dalle altre istituzioni territoriali e dai comuni cittadini.