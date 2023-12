Martedì 19 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - In una giornata critica come quella di domani, in cui il consiglio comunale di Rieti voterà la delibera contenente la richiesta del sindaco Daniele Sinibaldi di poter rimodulare il piano di riequilibrio, al fine di compensare altri 18 milioni di euro da versare nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (rischiando così l’allungamento dello stato di pre-dissesto), il Comune di Rieti si prepara a chiudere i conti anche con il “sanguinoso” contenzioso che, dal 2009, ha visto contrapposto l’Ente a Italgas per il pagamento degli impianti cittadini di distribuzione del gas che furono realizzati dalla Snam, addirittura nel 1963. L’assise sarà infatti chiamata ad approvare il debito fuori bilancio conseguente alla sentenza con cui, il 15 settembre 2022, il tribunale di Rieti ha imposto a Palazzo di Città di pagare ad Italgas 5 milioni e 370mila euro, aggiungendovi però spese legali, perizia del Ctu e interessi maturati, arrivando così a un saldo finale di 7 milioni e 400mila euro.

La querelle. Il contenzioso tra Italgas e Comune nasce dall’importo di 24 milioni e 259mila euro originariamente richiesto dalla società all’Ente (comprensivo degli impianti realizzati dalla Snam dal 1963 al 1978), al quale però erano già stati detratti i 10 milioni e 894mila euro che il Comune aveva versato dopo una prima stima degli impianti realizzati a partire dal 1978, arrivando così ai 13 milioni e 365mila euro richiesti da Italgas di fronte al tribunale. Alla fine, il giudice della sezione civile di piazza Bachelet, Francesca Sbarra, aveva condannato il Comune al pagamento di 15 milioni, ai quali vanno però sottratti i 9 milioni e 631mila euro che il Comune aveva già versato a titolo di acconto, oltre a un’ulteriore decurtazione di 87mila euro (più Iva), che Italgas doveva riconoscere al Comune sulla scorta di un accordo transattivo siglato il 6 giugno 2011. Si arriva così a 5 milioni e 283 mila euro, ai quali però Palazzo di Città dovrà ora aggiungere gli interessi maturati fino al momento della sentenza, le spese legali e la perizia del Ctu, arrivando così alla cifra di 7 milioni e 400 mila euro.

Le modalità. Soldi che il Comune aveva già appostato in buona parte per una cifra pari a circa 6 milioni, mentre il restante Palazzo di Città lo preleverà dai 7 milioni e 730mila che, nel consiglio comunale del 12 dicembre, l’assessore al Bilancio Andrea Sebastiani ha annunciato di aver trovato («Raschiando il fondo del barile», aveva precisato) per avviare l’accantonamento di 18 milioni di euro con i quali il Comune dovrà rimpinguare il Fondo dei crediti di dubbia esigibilità, così come imposto al Comune dalla Corte dei Conti. L’ultimo tentativo di accordo tra Comune e Italgas risaliva all’arbitrato nel corso del quale l’Ente aveva tuttavia rifiutato la proposta transattiva di Italgas di chiudere a otto milioni. Ora, però, dopo il pagamento di quanto dovuto, il Comune potrà finalmente mettere a bando gli impianti di distribuzione del gas, che la perizia del Ctu ha stimato valere circa 20 milioni e 200mila euro.