di Christian Diociaiuti

RIETI – A Potenza si gioca la prima gara della poule scudetto del Rieti. Aggiornamenti live.



SECONDO TEMPO



25' Azione pericolosa del Potenza, la palla sfila davanti all'area. Parlato chiede alla squadra di salire.



19' Traversa di Giunta su assist di Scotto. Il Rieti fa la gara. Che peccato, 0-0.



17' Esce Minincleri: è la mossa di Parlato per vincere, entra Marcheggiani.



14' Aggiornamento da Reggio Calabria: 0-0 nello spareggio Vibonese-Troina al Granillo. Previsti i supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.



10' Escono Cuffa e Scevola, entrano Tirelli e Proto.



7' Scotto avanti, sfuma di poco l'occasione. Rieti padrone delle occasioni da gol. Il Potenza paga l'inferiorità numerica.



1' Gara ripresa



PRIMO TEMPO



45' Finito il Primo tempo a Potenza. 0-0, Rieti pericoloso due volte, con Scotto e Minincleri, Scaramuzzino s'è annoiato. Potenza in 10 per oltre mezzora (rosso a Panico, fallo da ultimo uomo su Scotto).



40' Ancora Rieti in avanti e pochi rischi corsi. 0-0. Ammoniti Scevola e Cuffa per il Rieti, Di Somma per il Potenza.



35' A 10' dalla fine del primo tempo si può dire Rieti più pericoloso, ma 0-0. Il pubblico pungola Dionisi, tra i più fisici nei contrasti. In tanti a Rieti stanno seguendo la gara da pc e smartphone. Occhio anche allo spareggio Vibonese-Troina.



27' Breza parata su Scotto nell'area piccola. 0-0



25' Ancora 0-0 e Rieti che preme con Scotto e una sua buona punizione.



20' Gara viva al Viviani, col Rieti che sulla fascia di Dionisi cerca di approfittare della superiorità numerica. 0-0



14' Sono circa 4000 i tifosi presenti al Viviani per Potenza-Rieti. La squadra di casa è sotto di un uomo, 0-0.



8' Espulso Panico del Potenza. Fallaccio su Scotto lanciato a rete.



6' Ancora 0-0 il risultato tra Potenza e Rieti. 3-5-2 per la squadra di Ragno, 4-3-1-2 per i reatini.



1’ La gara è appena iniziata, calcio d'inizio per il Potenza. Prima del match striscione del tifo reatino verso la città e i supporters lucani: “Nella tragedia la vostra presenza, grazie Potenza”. Uno striscione molto apprezzato dalla tifoseria di casa. Striscione evidentemente dedicato al sostegno dei potentini a Rieti e ai territori colpiti dal sisma. Rispettato un minuto di silenzio in minuto di Elio Giulivi, ex presidente Lnd.



MANCA POCO

Parlato cambia qualcosa nel 4-3-1-2. Ci sono Tiraferri e Dionisi all’esterno della difesa, Scevola a centrocampo e in attacco c’è Minincleri con Scotto. Presenti una decina di ultrà e altri appassionati che si sono goduti la lunga trasferta tra il Lazio e la Basilicata. Il Potenza cambia molto rispetto alla formazione titolarissima ma dovrebbe puntare su un 3-5-2.



LE FORMAZIONI

Potenza (3-5-2): Breza, Panico, Sicignano, Diop, França, Pepe, Coppola, Di Senso, Di Somma, Guaita, Russo. All. Ragno. A disp: Di Franco, Biancola, Esposito, Coccia, Ungaro, Guadalupi, Briukov, Mistretta, Manno.

Rieti (4-3-1-2): Scaramuzzino; Tiraferri, Scardala, Biondi, Dionisi; Luciani, Cuffa, Scevola; Giunta; Scotto, Minincleri. All. Parlato. A disp: Foscarini, Ispas, Proto, Cericola, Graziano, Tirelli, Sivilla, Marcheggiani, Dalmazzi.

Arbitro : Collu di Cagliari.





COME FUNZIONA LA FASE SCUDETTO

Le squadre, già vincitrici nei singoli gironi (Gozzano, Pro Patria, Virtus Verona – Rimini, Albissola, Vis Pesaro – Rieti, Potenza, Vibonese/Troina) si incontreranno in gare di sola andata. Nel tris centrosud, nella prima giornata, riposa forzatamente l’accoppiata Vibonese/Troina (che nel frattempo gioca lo spareggio a Reggio Calabria); riposerà nella seconda giornata (20 maggio) la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pari, quella che avrà disputato la prima in trasferta (dunque il Rieti). Insomma: se il Rieti vince o pareggia, gioca allo Scopigno con una tra Vibonese o Troina mercoledì 23 maggio, terza giornata. In semifinale (giovedì 31 maggio, campo neutro e sorteggio per gli accoppiamenti) vanno le prime dei tre raggruppamenti e la migliore seconda. La finale c’è sabato 2 giugno sempre in campo neutro (l’anno scorso a Fermo); in caso di parità, previsti i calci di rigore. Il Rieti può fare un double da sogno col tricolore.

Domenica 13 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA