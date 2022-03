Rieti, posto per i disabili occupato da un'auto: lite e malore

RIETI - Escandescenze e malore in via delle Orchidee-angolo via Borsellino, a Rieti. Mattinata movimentata nei pressi del tribunale di Rieti per un diverbio scaturito dalla breve sosta di un mezzo nel posto riservato agli invalidi per scaricare della merce. Un diverbio degenerato tra urla, grida e un accasciamento del titolare del posto riservato.

Sul posto sono prima intervenuti i carabinieri di stanza nel vicinissimo palazzo di giustizia e poi una pattuglia dell’Arma in supporto ai colleghi oltre all’intervento di un’ambulanza e un’automedica. Tutto sarebbe scaturito da una sosta temporanea nel posto auto riservato ai portatori di handicap per poter scaricare rapidamente della merce. Proprio in quel momento è arrivato però il titolare del permesso del posto per invalidi che, una volta sceso, ha urlato e inveito contro l’uomo per poi avere forse un mancamento che lo ha fatto stare a terra fino all’arrivo dei mezzi di soccorso sotto gli occhi di passanti e avventori delle attività commerciali limitrofe. Fortunatamente nessuna grave conseguenza.