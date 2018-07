RIETI - Per agevolare i cittadini colpiti dagli eventi sismici, Poste Italiane ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di poter usufruire gratuitamente del servizio «Seguimi»: il servizio, per coloro che non hanno definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente dal vecchio al nuovo indirizzo la propria corrispondenza. Oltre a Rieti, possono usufruire della proroga o attivare il servizio gratuitamente i cittadini di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone e Rivodutri.

Luned├Č 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:34



