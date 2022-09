Nel Reatino al rientro dalle vacanze il ritiro pacchi e raccomandate prenotabile tramite sito e app

RIETI – Per i cittadini di Rieti che al rientro delle vacanze dovessero trovare in cassetta l’avviso per il ritiro di corrispondenza a firma (raccomandate e assicurate) o di un pacco in giacenza per assenza del destinatario presso un ufficio postale della città, è possibile prenotare l’appuntamento a sportello tramite il sito www.poste.it e l’APP Ufficio Postale.

I sistemi di prenotazione del turno da remoto, che consentono l’accesso anche ad altre operazioni, sono disponibili in tutti i 5 uffici postali della città, Rieti Garibaldi (Via Giuseppe Garibaldi 283), Rieti 1 (Via Chiesa Nuova 7/A), Rieti 2 (Via Isonzo 10), Rieti 3 (Via Renzo De Felice Snc), Rieti 4 (Via Lionello Matteucci 5/C). Gli altri due uffici abilitati al servizio sono quelli di Magliano Sabino e Poggio Mirteto.

Per prenotare il proprio ritiro tramite l’App Ufficio Postale è sufficiente scaricare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, tablet o pc, selezionare la sede postale presso la quale si trova l’oggetto giacente e scegliere tra due opzioni: “Mettiti in fila” che permette di visualizzare in tempo reale il numero di clienti in attesa oppure “Prenota turno”, che consente di scegliere il giorno e l’orario preferito.

Una volta selezionata la scelta si otterrà un ticket elettronico con il numero di prenotazione. Per prenotare tramite sito, invece, è possibile digitare nome o indirizzo dell’Ufficio Postale richiesto, selezionare la sede sulla cartina e premere il tasto “prenota ticket”. Anche in questo caso si potrà scegliere di visitare immediatamente l’Ufficio, selezionando “mettiti in fila” oppure programmare la visita per un momento successivo con il tasto “prenota turno”. Nel secondo caso si riceverà direttamente all’indirizzo mail inserito, il ticket da presentare allo sportello nella data e nell’orario prescelti.

Poste Italiane ricorda che tramite il sito www.poste.it o l’APP BancoPosta è possibile prenotare il proprio turno a sportello anche per i servizi finanziari quali il pagamento di bollettini di conto corrente e molte altre operazioni.