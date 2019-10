RIETI - Domani mercoledì 16 ottobre alle ore 10.30 presso l’ufficio postale di Varco Sabino, in piazza Santa Maria Maddalena, verrà presentato e attivato uno sportello “Atm Postamat", installato secondo il programma di interventi di Poste Italiane dedicati ai piccoli Comuni e preannunciati ai “Sindaci d’Italia” dall’Ad Matteo Del Fante a Roma il 26 novembre scorso alla presenza dei Dirigenti di Poste Italiane.



Saranno presenti, tra gli altri, per la Regione Lazio la Responsabile “Piccoli Comuni” Cristiana Avenali, per il Comune il sindaco Gabriele Maglioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA