RIETI - Da oggi il pagamento delle pensioni alle Poste.



Poste Italiane informa che in provincia di Rieti le pensioni del mese di aprile saranno messe in pagamento a partire da oggi, martedì 3 aprile. "Tutti i pensionati che hanno accreditato il rateo e sono titolari della carta Postamat oppure della carta libretto - spiega una nota di Poste Italiane - hanno comunque la possibilità di prelevare il contante in disponibilità sul proprio Conto Bancoposta o sul proprio Libretto di risparmio anche a Pasqua e Pasquetta utilizzando gli sportelli Atm Postamat disponibili a Rieti e provincia e sull’intero territorio nazionale, fino a 600 euro al giorno.

Per tutti i pensionati che riscuoteranno il rateo dopo le festività pasquali, Poste Italiane consiglia di recarsi presso gli uffici postali in tarda mattinata, oppure durante la fascia oraria pomeridiana nel caso degli uffici aperti nel doppio turno. Dalle rilevazioni effettuate, infatti, è emerso come generalmente i flussi di clientela, e conseguentemente i tempi di attesa, siano molto più bassi nel corso della giornata rispetto alla fascia oraria compresa tra l’apertura degli sportelli e la prima metà della mattinata.

A Rieti, uffici postali aperti con orario continuato 8.20-19.05 in via Garibaldi (Rieti Centro), in via Renzo De Felice (Rieti 3) e in via Matteucci (Rieti 4).



Martedì 3 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:29



