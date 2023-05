In tre uffici postali di Rieti pagamento dei bollettini veloce grazie alla corsia dedicata

RIETI - Una corsia dedicata esclusivamente al pagamento dei bollettini di conto corrente. È la nuova funzionalità pensata da Poste Italiane per andare incontro alle esigenze dei cittadini e ridurre il tempo di attesa agli sportelli.

Il servizio è disponibile in tre uffici postali di Rieti (Via Giuseppe Garibaldi, Via Renzo De Felice e

Via Lionello Matteucci). In provincia, il servizio è abilitato al momento nella sede di Passo Corese.

È possibile prenotare l’operazione all’ingresso degli uffici postali tramite il totem per la gestione delle attese selezionando il tasto “Bollettini” oppure da remoto, tramite pc sul sito poste.it o da tablet e smartphone dalle app “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”.