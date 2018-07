RIETI - Cambiano le abitudini degli italiani in tema di corrispondenza e Poste Italiane si adegua, con cambiamenti nel servizio che coinvolgono gran parte della provincia reatina. Con la nuova organizzazione del recapito «joint delivery», consegne anche il pomeriggio e nei fine settimana. Gli scenari si evolvono rispetto al passato: a Rieti, nei primi quattro mesi del 2018, sono stati consegnati oltre 54mila pacchi, 10mila in più di quelli recapitati nell'intero 2017.



LE MODALITA'

La nuova organizzazione sarà articolata su due reti di recapito distinte ma integrate tra loro: la prima, «linea di base», garantirà quotidianamente, sulla propria area di competenza, la consegna di tutti i prodotti postali; la seconda, «linea business», sarà maggiormente orientata alla consegna dei pacchi e dei prodotti e-commerce, anche in fasce orarie pomeridiane, fino alle 19.45 e durante i week-end. Oltre al Capoluogo saranno serviti con le stesse modalità i Comuni di Fara in Sabina, Forano, Poggio Mirteto, Poggio Moiano e Cittaducale più altri tredici ricadenti nel cratere sismico, vale a dire Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta e Rivodutri. Nel Reatino, nei primi quattro mesi del 2018, sono stati consegnati oltre 54mila pacchi, con un incremento del 217% sui circa 17mila dello stesso periodo del 2017 e con una proiezione di oltre 160mila pacchi fino a dicembre 2018, contro i poco più di 44mila di tutto il 2017.

