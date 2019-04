RIETI - Poste Italiane comunica che da domani martedì 2 aprile, l’ufficio postale di Magliano Sabina, in via delle Mura Senesi, sarà sottoposto a lavori di manutenzione che richiederanno la chiusura della sede per alcuni giorni.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, già da domani e per tutto il periodo dei lavori, Poste Italiane ha predisposto un Ufficio Postale Mobile adiacente alla sede attuale, dove saranno garantiti tutti i servizi sia postali che finanziari, oltre alla consegna della corrispondenza non recapitata per assenza del destinatario, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

L'ufficio postale di Magliano Sabina tornerà regolarmente a disposizione della clientela al termine dei lavori.