RIETI - Lavori all'ufficio postale di via Porta Ternana a Torri in Sabina. Già disponibile un ufficio postale mobile sostitutivo.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Torri in Sabina è attualmente interessato da lavori di adeguamento normativo. Per ridurre i disagi dei cittadini è già stato installato, nell’area antistante la sede di via Porta Ternana, un ufficio postale mobile dove è possibile usufruire di tutti i prodotti e i servizi dell’Azienda. Al termine dei lavori, che dureranno circa un mese, la sede di Torri in Sabina riaprirà al pubblico secondo i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Venerdì 11 Maggio 2018



