Mercoledì 5 Giugno 2024, 13:31

RIETI – Poste Italiane, per agevolare i cittadini della provincia di Rieti colpiti dagli eventi sismici, comunica che è possibile usufruire gratuitamente del servizio “Seguimi” fino al 31 dicembre 2024.

Il servizio, dedicato a tutti coloro che non hanno ancora definito la propria situazione abitativa, permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all'estero e può essere attivato contattando il numero verde gratuito 800.003.333, dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Il cliente che sottoscrive il servizio “Seguimi” può decidere quale corrispondenza ricevere al nuovo indirizzo e il relativo periodo di validità (da 3, 6 e 12 mesi). Il servizio può essere esteso anche ai conviventi del nucleo familiare. Il re-inoltro della corrispondenza può avvenire su un indirizzo fisico oppure su una Casella Postale, in Italia e all’estero.

Possono usufruire della proroga o attivare il servizio a titolo gratuito i residenti dei seguenti Comuni: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rieti e Rivodutri.

Sul sito online https://www.poste.it/prodotti/servizio-seguimi.html, è possibile conoscere ulteriori informazioni sul servizio.