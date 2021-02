Poste Italiane, operativo il nuovo hub di Passo Corese

RIETI – Il nuovo Centro Logistico di Poste Italiane a Passo Corese è operativo a pieno regime.

Realizzato con tecnologie all’avanguardia e ispirato ai principi di sostenibilità ambientale, grazie un sistema automatico di nuova generazione per lo smistamento, il nuovo Hub di Passo Corese può lavorare ogni giorno fino a 140mila pacchi, anche di dimensioni extra-large, assicurando consegne rapide in tutto il territorio nazionale.

Sono numeri da record quelli del nuovo Hub: costruito in soli 12 mesi su una superficie totale di 52 mila metri quadrati (di cui circa 19 mila al coperto), all’interno del Centro Logistico lavorano ogni giorno complessivamente 175 persone; sono 108, invece, le posizioni di carico con attracco diretto sui mezzi per permettere di caricare immediatamente i pacchi sull’automezzo a monte e a valle del processo di smistamento.

L’impianto è gestito da un sistema di smistamento principale innovativo e integrato che suddivide automaticamente i pacchi per destinazione e peso/volume, dalle buste e i piccoli pacchi fino ai colli extra-large. Il sistema è inoltre composto da 4 sotto-sistemi specializzati che ottimizzano i processi lavorativi incrementando la produttività delle operazioni. I primi due gestiscono gli oggetti “small” utilizzando “singolarizzatori” per garantire il carico in miscellanea e un sistema “autonomous mobile robot” integrato per lo smistamento. Il terzo è dotato di nastri e rulliere telescopici per permettere il carico degli oggetti “medium” mentre il quarto sotto-sistema gestisce lo smistamento automatico applicato a un più ampio range di oggetti in peso e dimensione. La capacità complessiva dell’impianto può raggiungere la lavorazione potenziale di 20.000 pezzi all’ora su 547 “uscite” per sfruttare la capillarità unica della rete di Poste Italiane.

La struttura ha inoltre ottenuto il livello “Gold” per la certificazione Leed, la certificazione energetica degli edifici ecosostenibili più diffusa al mondo. Infatti, sulla copertura dell’impianto sono stati installati pannelli fotovoltaici che coprono una superficie di 2000 metri quadrati per ridurre i consumi energetici, un sistema di illuminazione a Led oltre all’utilizzo di contenitori riciclabili per ridurre il consumo di cartone e legno.

Particolare attenzione è stata riservata anche nell’ambito della sicurezza. L’elevata automazione dello smistamento consente di ridurre le operazioni manuali e l’utilizzo di mezzi di movimentazione e un sistema di bloccaggio delle linee automatiche consentendo di svolgere in sicurezza le operazioni di carico.

L’Hub di Passo Corese è un altro importante passo in avanti in linea con la strategia di crescita di Poste Italiane nella logistica legata all’e-commerce attraverso investimenti tecnologici, alleanze con partner strategici e l’attivazione di servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini che effettuano acquisti on line e delle imprese attive nella vendita di prodotti su Internet.

L’evoluzione di questa strategia ha portato all’introduzione dello Joint Delivery Model, il nuovo modello di recapito con consegna pomeridiana e durante i weekend, e alla nascita di “Punto Poste”, la rete di Poste Italiane per il ritiro degli acquisti online e la consegna di resi formata da oltre 3000 tra tabaccai ed altri esercizi affiliati, oltre che da oltre 350 locker automatici, destinata ad espandersi e ad integrare la più grande rete distributiva d’Italia, formata da circa 13.000 Uffici Postali con servizio di Fermoposta.

Il Centro di Passo Corese, insieme ai centri di Piacenza, Roma e Milano, è collegato alle filiali e ai centri di recapito distribuiti sul territorio italiano, per la gestione operativa dei pacchi che verranno poi consegnati dalla rete dei portalettere e dei corrieri.

