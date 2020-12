Furgone delle Poste Italiane finisce fuori strada: recuperato dai vigili del fuoco

RIETI - I Vigili del Fuoco di Rieti della sede centrale sono intervenuti oggi pomeriggio sulla strada SR314 ‘Licinese’, all’altezza del bivio per il paese di Pozzaglia, per rimuovere un furgone delle Poste Italiane coinvolto in un incidente stradale.

Arrivati sul posto con la prima partenza e con l’ausilio dell’autogrù, i Pompieri sabini hanno dapprima imbragato il furgone incidentato e poi, una volta sollevato, lo hanno riportato sulla sede stradale. Presenti dai primi momenti le forze dell’ordine che si sono occupate sia della viabilità che dei rilievi del caso.

