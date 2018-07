RIETI - Poste Italiane comunica che sabato 21 luglio l’ufficio postale di Rieti Garibaldi sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria, finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza.



Pertanto, per consentire l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza, l’ufficio di via Garibaldi non sarà disponibile nella giornata indicata e tornerà operativo a partire da lunedì 23 luglio secondo i consueti orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

