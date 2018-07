RIETI - Bollino verde sul fronte dell'allerta per le ondate di calore per Rieti. Il bollettino sulle ondate di calore emesso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile prevede fino a...

RIETI - Incendio in un appartamento in via Sant'Agnese, nel centro di Rieti. Da chiarire le cause delle fiamme, con la segnalazione arrivata dai vicini. Nella casa in cui c'è stato...