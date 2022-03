RIETI - A Rieti, 8 marzo con la parità di genere in uffici postali e recapito dove oltre il 65% del personale è donna. "Poste Italiane - si spiega in una nota - si conferma anche nel 2022 un’Azienda al femminile e la diversity all’interno del Gruppo Poste è ben rappresentata anche in provincia di Rieti dove la presenza femminile raggiunge il 65,75% sul totale delle risorse impiegate. Infatti, con i suoi 96 uffici postali, gli 6 Centri di Distribuzione e tutti gli altri settori gestionali, tecnici e amministrativi la provincia Reatina è un esempio concreto dell’integrazione della componente femminile in modo trasversale tanto che su circa 370 dipendenti le donne sono circa 250 e tra queste 54 ricoprono incarichi di responsabilità. Nello specifico, oltre il 56% dei 96 uffici postali di Rieti e provincia è guidato da una donna mentre 21 sono gli uffici in “rosa” ovvero le sedi con personale interamente al femminile.

Tra questi l’ufficio postale di Rieti 4, in Via Lionello Matteucci, dove la direttrice, Michela Scaglione, guida un team quasi interamente al femminile composto da 10 donne e 2 uomini, otto sportelliste e una specialista di sala consulenza. Michela ha iniziato la sua carriera in Poste Italiane nel 2003 come portalettere nel settore del recapito al CMP di Fiumicino. Dal 2004 è entrata come sportellista a Roma, poi come consulente, direttrice in diversi uffici postali tra questi Roma Corviale, Roma 59, poi nella squadra commerciale di Area, responsabile Gestione Operativa di Area prima e di filiale successivamente. Dal 2019 è la direttrice a Rieti 4".

“Ogni giorno è un giorno che porta novità e cambiamenti. – dichiara Michela - Arrivi, partenze. Tutto è in movimento, cambia veloce, tutto si trasforma. Come in una "famiglia" bisogna accettare il cambiamento, accettare le novità... accogliere partenze, arrivi, cambi di destinazione e ritorni, perché questa è la vita e non possiamo fare altro che correrle dietro. Sono orgogliosa di lavorare con persone che non lasciano che le cose accadano, le fanno accadere, gettandosi nella mischia, lasciando la propria impronta. Persone che credono che assumersi delle responsabilità dia un significato più profondo al proprio lavoro e alla loro vita. Lavorare con le donne – ha spiegato la direttrice – è semplice perché non è necessario parlare, ci si capisce al volo e come fanno tutte le donne anche a casa, è importante l’organizzazione nella gestione delle attività. Iniziamo e terminiamo la giornata lavorativa tutte assieme; come un vero team e ci impegniamo in egual modo. Anche nei momenti di maggiore difficoltà facciamo sempre fronte comune. Ma anche con i due uomini che fanno parte della squadra abbiamo creato un bellissimo gruppo affiatato, fatto di complicità e collaborazione. Ringrazio Tiziana, Melissa, Elsa, Patrizia, Silvia, Ambra, Ilaria, Carla, Francesca e i "nostri uomini" Francesco e Gennaro che completano il gruppo."

La presenza femminile si sta affermando sempre più, anno dopo anno, anche nel settore del recapito tanto che in tutta la provincia reatina su oltre 150 dipendenti addetti ai servizi di recapito circa 100 sono donne.

Grazie anche ai risultati raggiunti nella provincia di Rieti le politiche di parità di genere e la trasparenza di Poste Italiane sono state premiate con la riconferma, per il terzo anno consecutivo, nel Gender-Equality Index (Gei) 2022, il principale indice internazionale di riferimento che valuta la qualità delle iniziative aziendali per l’eguaglianza e l’inclusione. Il Gender-Equality Index misura le performance aziendali sulle politiche di parità di genere e di trasparenza nella rendicontazione dei dati e delle informazioni di settore e rappresenta un punto di riferimento per gli investitori che cercano informazioni affidabili e comparabili al fine di valutare l’impegno delle società nell’affermazione dei valori di gender equality. La valutazione ottenuta da Poste Italiane è il risultato dell’esame di cinque parametri: la leadership femminile e la valorizzazione dei talenti, la parità salariale, la cultura inclusiva, le politiche per la prevenzione e il contrasto di molestie sessuali e la riconoscibilità come brand che promuove la parità di genere. Sono 418 le aziende esaminate in tutto il mondo, ripartite in 11 settori produttivi con sede in 45 paesi e una capitalizzazione di mercato combinata di 16 trilioni Usd.

Nell’edizione 2022 Poste Italiane ha migliorato ulteriormente il suo risultato rispetto all’anno scorso, ottenendo ancora una volta una valutazione ben al di sopra del punteggio medio delle società valutate nel Gei.