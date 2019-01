RIETI - Rita Cenci è il nuovo direttore della provincia di Rieti di Poste Italiane.

In Azienda dal 1992, ha acquisito negli anni esperienza professionale in diversi settori, ricoprendo il ruolo di direttore di alcune sedi a Roma e responsabile commerciale a Foligno e Perugia. Rita Cenci coordinerà le attività della Filiale di Rieti, che comprende 96 uffici postali distribuiti tra capoluogo e provincia (di cui 4 aperti con orario continuato fino alle 19.05), 13 sale consulenza per informazioni su prodotti di investimento e finanziamento e 33 Atm Postamat (24 ore su 24) per il prelievo di denaro contante e altre operazioni. Si ricorda che nella provincia di Rieti sono 7 gli uffici postali dotati di app “Ufficio Postale”, con la possibilità di prenotarsi allo sportello comodamente da casa mentre 10 le sedi abilitate al servizio wi-fi gratuito. © RIPRODUZIONE RISERVATA