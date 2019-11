RIETI - Nuova sede per l'ufficio postale di Cantalupo in Sabina



Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Cantalupo Sabino è disponibile per tutti i cittadini presso la nuova sede di Piazza Garibaldi, dopo la conclusione dei lavori interni.

"Gli ambienti sono stati progettati - spiega una nota - secondo il modello layout, con un allestimento che prevede l'eliminazione del vetro di separazione tra la sala al pubblico e gli sportelli al fine di favorire una relazione più diretta tra il personale e i clienti. Predisposto anche uno sportello ribassato per favorire le operazioni a particolari categorie di clientela. Nel nuovo ufficio postale di Cantalupo Sabino, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45, è disponibile anche il servizio Wi-Fi gratuito".