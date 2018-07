RIETI - Poste Italiane comunica che, in attesa del completamento dei lavori della nuova sede, da lunedì 16 luglio l’ufficio postale di Cantalupo Sabino sarà temporaneamente trasferito presso un ufficio postale mobile in piazza Giuseppe Garibaldi, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

La sede mobile consentirà ai cittadini di usufruire di tutti i servizi postali e finanziari.



L’ufficio postale di Cantalupo Sabino resterà chiuso al pubblico nella giornata di sabato 14 luglio per consentire le operazioni di trasferimento.

Venerd├Č 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:50



