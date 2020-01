RIETI - Nuovi sportelli Postamat nel Reatino. Domani martedì 21 gennaio, presentazione e attivazione di due sportelli Atm Postamat.

Gli appuntamenti per l'inaugurazione sono alle 11 a Selci, presso l’ufficio postale in Via Roma, 12



e alle 15.30 a Colli sul Velino, presso l’ufficio postale di Via Principe Di Piemonte 27



Con le nuove installazioni degli Atm di Selci e Colli sul Velino, prosegue il programma di interventi di Poste Italiane dedicati ai piccoli Comuni e preannunciati ai “Sindaci d’Italia” dall’Ad Matteo Del Fante a Roma il 26 novembre 2018

alla presenza dei Dirigenti di Poste Italiane



Interverranno

per la Regione Lazio la Responsabile “Piccoli Comuni” Cristiana Avenali,

per il Comune i Sindaci rispettivamente di Selci e di Colli sul Velino, Egisto Colamedici e Alberto Micanti.