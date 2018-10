© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un successo anche quest'anno per l'attività nazionale del ciclocross. Il 2° Trofeo città di Posta, di domenica 30 settembre, può godere della fama di essere la seconda prova competitiva del calendario 2018-19 nella nostra penisola. Un bel primato per coloro che si dedicano fortemente al rilancio dell'attività sportiva legata a Federciclismo e per il Comune che si è impegnato ad ospitare questo evento ospitante molti appassionati del settore, oltre ai ciclisti che hanno partecipato alle competizioni.Circa 200 atleti hanno solcato il tracciato disegnato da Massimo Folcarelli, responsabile del settore fuoristrada regionale che ha saputo sfruttare a pieno gli spazi del paese, in modo da offrire un vero spettacolo a tutti gli avventori. Silvio Ferrari, organizzatore entusiasta della manifestazione, si è detto pronto ad accettare una nuova sfida riguardo il successo della giornata e a coinvolgere il più possibile l’Amministrazione locale le autorità del settore come Fausto Scotti, Commissario Tecnico nazionale di ciclocross e Luigi Bielli, collaboratore tecnico del team azzurro. Questo con l'intento di dare vita a nuovi eventi simili a questo, in un luogo che presenta un potenziale per la natura e la bellezza dei propri territori che si presenterebbe come uno dei pochi fulcri nel Lazio.Alla partenza si trovavano una rosa di nomi, da Ettore Loconsolo, vincitore del campionato italiano di ciclocross nel gennaio 2018 all'Ippodromo delle Capannelle, a Letizia Brufani, campionessa tricolore delle allieve, oramai passata di categoria. Ed ancora tra gli Open, Antonio Folcarelli, ex azzurro 2018, in forza al team Race Mountain Folcarelli e corridori provenienti da Toscana, Marche e tante altre regioni italiane. La giornata si è conclusa con la premiazione dei vincitori e la vestizione degli stessi, con la maglia che indosseranno nelle prossime tappe del campionato nazionale.