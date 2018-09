© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questo fine settimana il Comune di Posta fa il pieno non solo di sport e cultura. In un periodo dell'anno in cui le festività si sono ridotte e lasciano spazio a nuove iniziative, si terranno una serie di eventi all'insegna di queste tematiche. Tutto a partire dall'apertura della Mostra d'Arte mista, alle 10 di domani, sabato 29 settembre, che si terrà presso le stanze del convento secolare di San Francesco. Successivamente, alle 16, l'associazione Altura dirigerà un convegno sulla fauna dei Monti Reatini, nell'edificio comunale collocato vicino la piazza centrale.La giornata di domenica invece prenderà il via dalle 9:10 con l'inizio del 2° trofeo del Campionato Provinciale di Ciclocross; in occasione della gara, la stessa organizzazione ha pianificato con la Asl di Rieti lo “Screening Day”. Una mattinata incentrata sul tema della prevenzione della salute, dove sarà possibile prenotare lo screening del cervicocarcinoma con test HPV e gratuitamente, l'esame mammografico.Al di fuori di questi contesti promossi dal Comune, nel pomeriggio della domenica si avrà l'inaugurazione di una nuova attività all'interno del paese. «Come amministrazione non può che esser d'obbligo annunciare questo evento che, seppur fuori tema, rientra perfettamente all'interno della cornice di questo week-end - commenta il consigliere Giordano Foffo - Soprattutto perché il titolare della nuova attività troverà modo di ritornare a far parte della vita del Comune, della sua trama sociale, dalle quali si è dovuto separare in seguito al sisma del 2016».Quindi non solo Sport e Cultura per questo fine-settimana a Posta che terminerà con la chiusura della mostra d'Arte alle 23 della domenica.