RIETI - Ottima riuscita per il Run delle Valli - III edizione, ospitato a Posta domenica scorsa, 25 agosto, fortemente voluto e patrocinato dal Comune di Posta allo scopo di far visitare le nostre terre a un numero sempre maggiore di nuove persone.



«Oltre 200 amici da tutta Italia hanno conosciuto Posta e la sua gente grazie all'impeccabile organizzazione di Micciani Unita e Officina77 che ci hanno scelto come paese ospitante - si legge nel comunicato del consigliere comunale Gianluca Paoni - Determinante il contributo organizzativo di Asd Posta Calcio e Associazione culturale PostatiAmo, entrambe destinatarie della donazione ottenuta dal ricavato della manifestazione. Ringraziamo fortemente gli organizzatori e tutti i club di appassionati Harley Davidson che hanno partecipato dando loro auspicabilmente appuntamento al prossimo anno!».

