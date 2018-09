RIETI - Inaugurata nel Comune di Posta, la prima area S.A.E. , nella frazione di Bacugno. È il Sindaco Serenella Clarice, con la presenza della direttrice dell'Ufficio Ricostruzione Wanda D'Ercole, a tagliare il nastro per inaugurare il primo villaggio SAE del Comune, costruito per dare di nuovo alloggio, a chi lo aveva perso nel sisma del 2016.



Non senza ombra di rammarico, Clarice spiega come sia stato difficile arrivare solo ad oggi, a consegnare le prime casette nel suo municipio. Sono 9 strutture totali che compenseranno le abitazioni perse nelle frazioni di Bacugno, Picciame, Fontarello, Steccato e Figino. Circa il 50% del territorio comunale.



Il Sindaco premette anche l'imminente consegna della seconda ed ultima Area SAE del Comune, che verrà effettuata -speriamo entro la fine del mese- proprio nel Capoluogo di Posta.



Inizia finalmente a dare i propri frutti, in questo territorio e a due anni dal sisma, il lunghissimo percorso che ha permesso alle famiglie di ritornare a vivere nei propri paesi.

Martedì 11 Settembre 2018



