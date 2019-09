Rieti, 50 milioni di euro per le imprese delle aree terremotate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Cinquanta milioni di euro per le imprese delle zone terremotate. Oggi pomeriggio, presso la Camera diCommercio di Rieti, la Regione Lazio ha presentato nuove misure per il sostegno alle attività produttive e per gli investimenti nell'area del cratere. Oltre 50 milioni di euro suddivisi in due principali misure. Il bando "Danno economico", che prevede risorse per oltre 4,5 milioni di euro, ha una quota di riserva del 50% per le attività produttive del cratere reatino. Possono partecipare tutte le imprese, attività artigiane e libero professionisti che erano attive al momento del sisma e che hanno avuto una perdita di fatturato del 30%. I finanziamenti sono a fondo perduto e le domande potranno essere inoltrare a partire dal 2 ottobre. Il "credito di imposta sisma", decreto legge 8/2017, prevede invece risorse per quasi 44 milioni di euro. Si tratta di un incentivo e un sostegno alle imprese colpite dal sisma sotto forma di credito d'imposta in caso di acquisto di nuovi impianti, macchinari e attrezzature (la data di acquisto si considera a partire dal 6 aprile 2018). Le quote di credito d'imposta sono ripartire nel seguente modo: 45% per le piccole imprese, 35% per le medie e 25% per le grandi. Si può accedere all'incentivo a partire damercoledì 25 settembre dal sito dell'Agenzia delle entrate.All'incontro con le imprese e i liberi professionisti erano presenti l'assessore regionale al Lavoro e alle Politiche per la ricostruzione Claudio Di Berardino e il presidente di Lazio Innova Paolo Orneli. Per l'assessore regionale Claudio Di Berardino «anche con queste due nuove misure la Regione continua a essere vicina alle esigenze delterritorio e alle attività produttive, che sono l'ossatura su cui far ripartire l'economia. Come istituzione siamo a disposizione sia per agevolare la presentazione delle domande - come dimostra questo pomeriggio di approfondimento - sia per recepire istanze e elaborare insieme a cittadini e parti sociali nuove soluzioni o interventi». «Sono già oltre mille - ha sottolineato invece Orneli - le imprese del cratere sismico che abbiamofinanziato o che stiamo accompagnando attraverso i diversi strumenti che fino ad ora la Regione ha messo a disposizione delle imprese. Con questi due nuovi bandi, che presentiamo qui oggi a Rieti, vogliamoampliare il bacino dei potenziali beneficiari degli strumenti a sostegno alle imprese. Si tratta adesso di fare sistema per diffondere e sostenere queste opportunità, anche insieme alle altre regioni interessate. Per il credito d'imposta, che è una misura nazionale, abbiamo chiesto al Governo di poterlo estendere anche al 2020 e con nuove risorse. Il bando sul danno economico è finalmente partito con un miglioramento rispetto ai decreti attuativi del governo».