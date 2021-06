Rieti, positivo al Covid sorpreso fuori casa: denunciato dai carabinieri

RIETI - In conseguenza dell’accertata positività al Covid-19, le Autorità sanitarie lo avevano sottoposto al provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio. Nonostante tale stato, F. I., 35/enne, era stato più volte segnalato alle Forze di Polizia, in quanto notato fuori dalla propria abitazione.

A seguito di tali segnalazioni, i Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno avviato speditive indagini al fine di verificare la veridicità delle informazioni ricevute.

Raccolte quindi testimonianze tra la popolazione e dai titolari di alcuni esercizi commerciali, i militari hanno potuto acclarare che l’uomo, in determinati lassi di tempo ed accertata l’effettiva positività al virus, nei giorni precedenti, si trovava effettivamente fuori dalla propria abitazione girando per il paese, totalmente incurante del suo stato e della pericolosità che poteva apportare alla comunità.

Raccolte pertanto prove inconfutabili, il 35/enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rieti per violazione dell’art. 260 del R.D. 1265/1934 (Testo Unico in materia di leggi sanitarie), così come disposto dal DPCM nr. 19/2020 nel quale si precisa che la condotta dei soggetti che violano l’obbligo di quarantena imposta dalle Autorità ed attesa la positività al Covid, è punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del citato Regio Decreto.

L’uomo ora rischia una condanna da tre a diciotto mesi ed una ammenda da 500 a 5000 euro.