RIETI - E’ sufficiente osservare i dati dell’ultima settimana per rendersi conto che la fascia di età delle persone colpite dal virus si è abbassata anche in provincia. In linea con quanto segnalato dall’Istituto superiore della sanità al comitato tecnico scientifico, nel Reatino a partire dal 20 febbraio il target si è spostato su residenti che non hanno più di 30 anni. Tentando di abbozzare una curva che fotografi la situazione reatina, nella settimana compresa tra il 20 febbraio e il primo marzo, i malati Covid con meno under 30 sono in media il 22% di tutte le persone infette. La percentuale scaturisce analizzando l’incidenza giornaliera dei casi che riguardano i più giovani. Un trend in salita che parte il 20 febbraio con un 11% e fatta eccezione per un 32% del 21 febbraio, cresce progressivamente – oscillando tra un minimo di 14% e un massimo del 16.6% - fino al 24 febbraio per poi aumentare il 25 con un 30.9%, attestarsi tra il 24,2% e il 26.08 fino al 27 febbraio per balzare al 44, 4% il 28 febbraio dove 32 positivi su 72 sono giovanissimi. Questa tendenza riscontrata nell’ultima settimana, chiaramente, ha fatto il paio con il divampare di focolai nelle scuole, specie dell’infanzia.

Il caso più eclatante riguarda la scuola paritaria “Santa Croce” di Passo Corese dove sono risultati positivi 17 bambini su 21, ma nei giorni prima c’erano stati i casi dell’infanzia Marconi di piazza Mazzini a Rieti. Come non bastasse, a breve dovranno essere conteggiate anche le risultanze dei test in corso a Fara, a seguito dei positivi registrati all’istituto d’istruzione superiore “Aldo Moro”, all’infanzia e alla Media di Borgo Quinzio. Tra oggi e domani arriveranno gli esiti dei tamponi e il sindaco farense Roberta Cuneo, dopo aver messo in relazione i risultati con i dati emersi dalle indagini epidemiologiche che la Asl sta svolgendo sui contatti della “Santa Croce”, deciderà se chiudere le scuole per attivare un periodo di didattica a distanza. Attesa anche per i referti dei test eseguiti da studenti e docenti dell’Alberghiero di Amatrice con sede a Rieti, chiuso dopo una serie di infezioni. Nella giornata di ieri l’incidenza degli under 30 era del 14,2%, ma a falsare il dato sono stati i pochi tamponi refertati. In tarda serata, intanto, è emersa la positività di un alunno della classe seconda della primaria di Poggio Nativo. La scuola è stata chiusa per sanificazione e gli alunni sono in quarantena.

