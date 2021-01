Rieti inarrestabile: 3-1 al Porto Sant'Elpidio, settimo successo di fila che vale la vetta. Foto

RIETI - È un Rieti da record. Nel recupero della V giornata di serie D la formazione guidata da mister Stefano Campolo batte il Porto Sant’Elpidio, fanalino di coda del girone per 3-1. Settima vittoria di fila e primo posto del girone F: 23 punti per gli amarantocelesti contro i 22 del Castelnuovo Vomano.

Tifosi e città ci credono così come il futuro presidente Benedetto Mancini che nei giorni scorsi ho rinnovato l'auspicio con un post su Facebook. In tribuna a seguire il match due figure storiche del calcio italiano: Fernando Orsi, ex portiere della Lazio, e Fabrizio Ravanelli ex azzurro e attaccante della Juventus che ha seguito il figlio Mattia che gioca con i marchigiani.

Il match

Un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio e lutto al braccio per il Rieti in ricordo di Alberto Tommasoni scomparso lo scorso 16 gennaio a 83 anni, uno dei giocatori più amati del calcio amarantoceleste.

Dopo una mezz’ora non troppo vivace ma che vede un Rieti sempre attento arriva il vantaggio: al 32’ su corner battuto da Zona, Montesi trova di testa l’angolo giusto per battere Cavalieri. Il Rieti spinge mentre i marchigiani indietreggiano. Dieci minuti più tardi ecco il raddoppio. È ancora Zona a metterci lo zampino: al 43’ palla al limite per Fioretti che incrocia battendo l’incolpevole Cavalieri ed è 2-0.

Ripresa che ha un altro sapore. Il Rieti cala il ritmo, il Porto Sant’Elpidio non spinge troppo e il risultato rimane invariato fino al 30’ quando ecco la firma del solito Fioretti che su palla filtrante del neo entrato Sedek anticipa Cavalieri per il 3-0 e la sua doppietta personale. Passano solo 7 minuti quando gli ospiti accorciano le distanze: al 37’ Scogliamiglio atterra Spagna in area di rigore. Per il direttore di gara è rigore. Spagna dal dischetto mette dentro il 3-1, Scaramuzzino intuisce ma non respinge.

Il tabellino

Rieti (3-5-2): Scaramuzzino 6, Tiraferri 5.5 (20’ st Sedek 6), Gualtieri 6 (38’ st Brumat SV), Orchi 6.5, Scogliamiglio 5.5, Montesi 7, Galvanio 6 (13’ st Malandruccuolo 6), Marchi 6.5, Fioretti 7.5 (31’ st Tomassone 6) , Esposito 6 (30’ st Signate 6 ), Zona 6.5. A disp.Caruso, Vairi, Nobile, Lo Porto. All. Campolo 7

Porto Sant’Elpidio (4-4-2): Cavalieri 5, Ravanelli 5.5, Aliffi 5, Palladini 5.5, Mercurio 5 (34’ pt Torresi), Rosettani 5 (23’ st Zita 5), Gusteri 5, Bordi 5.5 (11’ st Cesetti 5.5), Spagna 6.5, Marcatilli 5.5, Quinzi 5 (18’ st Vitali 5.5). A disp.Faini, Cinesi, Pierdomenico,Doci, Vitali, Concetti. All.Di Giacomi 5

Arbitro: Pasculli di Como 5.5 (Chianese-Luccisano).

Marcatori: 32’ pt Montesi (R), 43’ pt e 30’ st Fioretti (R), 37' st Spagna (PSE)

Note. Gara a porte chiuse. Ammoniti Esposito (R), Ravanelli (PSE); angoli 8-0; recupero:3’ pt 5’ st

