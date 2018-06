di Renato Leti

RIETI – L’allenamento deve essere anche divertimento: non solo tecnica, tattica e strategia di gioco ma soprattutto voglia di fare, serenità e sano rapporto con allenatori e compagni di squadra. E’ quanto sostiene Mario Scialdone, uno dei preparatori di portieri più noti del panorama calcistico regionale, attualmente impegnato in Eccellenza nello staff tecnico della Valle del Tevere. Nato a Monterotondo il 4 settembre 1967 e profondo conoscitore di sport, può vantare una lunga esperienza maturata in diverse società del Lazio e sotto la sua guida hanno raggiunto altissimi livelli molti portieri approdati in questi anni anche in categorie superiori.

Come è iniziata la sua carriera nel mondo del calcio?

Ho cominciato l’attività di preparatore dei portieri nell’Eretum Monterotondo in Prima categoria: sono rimasto in questa società per circa dodici anni e successivamente ho proseguito nel settore giovanile dell’Atletico Monterotondo. Dopo due anni sono approdato a Fiano Romano nella formazione femminile che disputava la serie B e fu un anno fantastico culminato con la vittoria del campionato e la promozione in serie B.

Poi è tornato al calcio maschile?

Sì, nell’anno seguente sono passato alla ASD Fiano Romano maschile che disputava il campionato di Prima categoria occupandomi anche del settore giovanile. Anche qui con una grande soddisfazione finale visto che con la prima squadra conquistammo la Promozione e con i giovani il campionato Juniores Elite.

Sono arrivate altre esperienze?

Negli anni successivi sono stato a Riano in Promozione ed a Passo Corese nel settore giovanile.

Ed eccoci alla Valle del Tevere del presidente De Santis…

Da tre anni sono alla Valle del Tevere ed il momento più bello rimane sicuramente quello della storica promozione in Eccellenza e la disputa dei playoff per la serie D. Lo scorso campionato ho collaborato anche con il Torrita Tiberina che ha conquistato la Prima categoria.

A suo avviso, è importante oggi la presenza del preparatore dei portieri nello staff tecnico delle squadre di calcio?

Il preparatore dei portieri al giorno d’oggi nel calcio dilettantistico non solo è importante ma è fondamentale e non si improvvisa ma richiede qualità, conoscenza specifica ed esperienza.

Applica nel suo lavoro un metodo particolare?

Ritengo che sia fondamentale curare sia l’aspetto fisico che quello mentale. Nelle sedute di allenamento e nel corso delle partite cerco di mantenere i miei portieri sempre al massimo della concentrazione e della fiducia nei propri mezzi: soprattutto amo anche il divertimento mentre ci si allena e lavorare con serenità, alla fine, porta sempre a buoni risultati.

Come vede il livello del nostro calcio?

In base alla mia esperienza ed a quanto vedo sui campi durante il campionato, posso affermare che il calcio dilettantistico è in netta ripresa.

