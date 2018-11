RIETI - Valutazione impatto ambientale per l'impianto di Biometano nella Valle del Tevere nel comune di Ponzano Romano: arriva un altro no. Altro pesante no all'impianto di biometano a Ponzano Romano giunto alla commissione della Via della Regione Lazio.

La valutazione non è ancora iniziata, probabilmente a causa del sequestro conservativo dell'area su cui dovrebbe sorgere l'impianto, e arriva il no della Direzione Urbanistica ed Ambientale dopo quello del Mibac e della Società Autostrade. A renderlo noto sul proprio profilo facebook, il Comitato Tutela della Valle del Tevere.

I pareri del Mibac e della Direzione Urbanistica ed Ambute sono due dei tre vincolanti nella procedura di valutazione di impatto ambientale. "Con cauto ottimismo-spiegano dal Comitato- possiamo dire che è stata messa una pietra tombale sulla vicenda". © RIPRODUZIONE RISERVATA