Mercoledì 12 Giugno 2024, 18:00

RIETI - Il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, insieme al dirigente della polizia locale, Sonia Salvi, ha incontrato questa mattina un nutrito gruppo di residenti e commercianti delle aree interessate dai lavori dello svincolo Anas Macelletto/Tancia.

Il sindaco ha ascoltato le preoccupazioni e le esigenze della cittadinanza e degli operatori commerciali, condividendo con loro la necessità di approfondire il cronoprogramma dei lavori che riguardano, tra l’altro, l’abbattimento e il rifacimento dei ponti sul Turano e su Via Velinia.

Secondo gli accordi assunti formalmente da Anas nelle settimane scorse, anche in sede di tavolo di monitoraggio presso la Prefettura di Rieti, l'intervento dovrebbe terminare entro il 31 dicembre 2024.

A seguito del sereno e proficuo incontro, il sindaco ha offerto la disponibilità a cittadini e commercianti ad organizzare, in tempi brevi, un incontro con i rappresentanti di Anas e il direttore dei lavori per approfondire il dettaglio dei tempi e del tipo di lavorazioni che verranno poste in essere nella zona nei prossimi mesi.

«Per ora non ci sono stati comunicati rallentamenti o ritardi sulla tabella di marcia - dichiara il Sindaco - ma le preoccupazioni dei cittadini e dei commercianti sono legittime. Ho chiesto ad Anas un incontro urgente per avere i dettagli sul cronoprogramma dei lavori. Se ci dovessero essere ritardi chiederò di rivalutare l’apertura parziale. Aspettiamo con fiducia le risposte di Anas per avere elementi di valutazione precisi e dettagliati».