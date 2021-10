Preoccupa la condizione del ponte pedonale al Borgo: «A rischio la salute dei cittadini»

Giovedì 21 Ottobre 2021, 18:31

RIETI - Un cittadino segnala che ieri sera alle 19,30 circa «rientro dal lavoro verso casa, zona Campomoro. Attraverso indenne il primo tratto di legname oramai ridotto in modo pietoso che dalla zona dei locali sul lungofiume “traghetta” sino al tratto di ciclabile che conduce sulla Salaria e al vicino centro commerciale che sorge lì dove anni fa v'era un'antica fornace. E' un po' tardi e vado di fretta: sarà probabilmente la mia fortuna. Nel trasitare sul piccolo tratto in legno che consente il passaggio li dove c'è la chiusa – oggi inattiva – che faceva defluire l'acqua del fiume verso la Cavatella, avverto un cedimento della struttura. Fortuna vuole che sia il mio piede sinistro a poggiare sulla parte interna della tavola e non il destro su quella esterna: fosse stato così mi sarei ritrovato la gamba d'improvviso dentro un buco lasciato dal legno oramai fradicio, con conseguenze per il mio arto inferiore che non oso nemmeno immaginare. E se vi fosse transitato un bimbo? O un anziano? E così, mentre si fantastica di nuovi ponti “verso l'infinito ed oltre” il cittadino attonito rischia la propria salute. E' urgente porre rimedio all'esistente affinchè nessuno si faccia male. Una regola semplice ed aurea che però non sembra albergare nelle intenzioni di chi abita palazzo di città».