RIETI - Un agente della Polizia stradale, oggi in pensione, è stato condannato in primo grado a quattro anni, oltre al versamento di una provvisionale, per avere ricevuto buoni di benzina da un autotrasportatore: il caso si inserisce in un contesto più ampio, con fatti-reati andati in prescrizione. L'ex agente, secondo la Procura, avrebbe ricevuto presunte regalie e, in cambio, avrebbe evitato di comminare multe all'autotrasportatore. Una vicenda che ha preso il via nel 2011. La difesa preannuncia il ricorso in appello ritenendo infondata la ricostruzione dei fatti.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, LUNEDI' 19 NOVEMBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA