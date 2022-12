Il polo scolastico di Passo Corese avrà un nuovo edificio all'avanguardia finanziato con fondi Pnrr

RIETI - Presentato ieri alla presenza del sindaco di Fara Sabina, degli assessori, dei dirigenti e dei rappresentanti dei genitori e degli studenti il progetto per un nuovo edificio al polo didattico di Passo Corese. «Si tratta del secondo intervento con fondi del Pnrr dopo la palestra del Costaggini - lo ha annunciato il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse - L'edificio, i cui lavori sono già a bando e in scadenza con assegnazione a breve, sarà all’avanguardia – sia estetica che nella sicurezza e nell’autonomia energetica – e a servizio di un polo che cresce tanto e in fretta in numeri e sul quale l’attenzione della Provincia di Rieti deve continuare ad essere importante» conclude Calisse.