RIETI - Nuovi interventi di edilizia scolastica sono in programma nella Provincia di Rieti e proprio oggi, 20 maggio, il presidente Mariano Calisse dà notizia dell’avvio dei lavori nel Polo di Poggio Mirteto, comprendente liceo scientifico-linguistico pedagogico-tecnologico; scienze sociali e istituto commerciale-turistico-geometri-meccanico-moda, oltre a formazione professionale: «Oggi consegniamo i lavori di ristrutturazione di un edificio importante, da troppi anni lasciato all’abbandono: il Polo didattico di Poggio Mirteto, che ospita più di 1000 studenti e circa 230 tra docenti e personale Ata, inclusa l’Istituzione Formativa».«Investiremo - prosegue la nota - più di 1.500.000 euro per i seguenti lavori: riqualificazione energetica, installazione lampade a Led, impianti, pitture, ristrutturazione muri esterni, rifacimento dei bagni e nuovo sistema fognario».«Iniziamo in anticipo rispetto ai programmi il nostro piano di interventi straordinari sulle scuole per il 2020, così da sfruttare in positivo, almeno in questo, la chiusura anticipata degli edifici scolastici - conclude a nota della Provincia - e in modo da poter consegnare a docenti, personale Ata e ai ragazzi che rientreranno a settembre una struttura scolastica rinnovata, accogliente ed efficiente».