Torricella in Sabina, la polizia consegna l'agenda scolastica all'Istituto comprensivo Marco Polo

RIETI - La Polizia di Stato è da sempre impegnata in una campagna di sensibilizzazione rivolta alle nuove generazioni, riguardante la diffusione dei valori della legalità, della solidarietà e dell’inclusione, che rappresentano i punti di riferimento per la crescita dei cittadini di domani. Nell’ambito di questo progetto, la Questura di Rieti ha organizzato, nei giorni scorsi, un incontro con gli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Torricella in Sabina. Nel corso dell’incontro, che ha rappresentato un momento di vicinanza tra la Polizia di Stato ed i giovani studenti, il personale specializzato della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Rieti ha consegnato agli alunni l’agenda scolastica 2023/2024, uno strumento di uso quotidiano nel quale potranno trovare, in ogni mese dell’anno, un tema da approfondire e degli utili consigli. In particolare, la consegna dell’agenda scolastica denominata "Il mio diario", elaborata appositamente dalla Polizia di Stato, ha fornito l’occasione per sensibilizzare, ancora una volta, gli alunni, al rispetto della legalità, attraverso i due supereroi “Vis” e “Musa”, protagonisti dell’agenda, che accompagneranno gli studenti delle classi primarie durante l'anno scolastico 2023/2024, fornendo spunti di riflessione da condividere con genitori e docenti. Insieme ai poliziotti sono stati affrontati i temi del bullismo e cyberbullismo, dell’inclusione e del rispetto dei valori civili, che hanno suscitato grande interesse nei giovani studenti, i quali hanno rivolto molte domande sui temi trattati e sull’attività svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato per la tutela del cittadino e il contrasto dei reati. Un ringraziamento particolare, per l’interessante momento di condivisione e per la costruttiva iniziativa, è stato rivolto dalla Dirigente Scolastica Maria Desideri, presente all’incontro, alla Polizia di Stato e al signor Questore di Rieti.