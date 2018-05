RIETI - Ha regolare permesso di soggiorno, ma non vuole mostrarlo alla polizia di Terni, ma solo a quella di Rieti.



E' successo lunedì mattina, alla stazione ferroviaria di Terni. Gli agenti della Polfer hanno notato due giovani stranieri fermi a parlare nel sottopasso. In quel momento non sono previsti treni e chiedono loro i documenti. I due stranieri iniziano a urlare e non fanno avvicinare i poliziotti, dando in escandescenze e cercando di colpirli. Cercano di fuggire dalla stazione. La Polfer richiede l’ausilio di una Volante e insieme riescono a fermare uno dei due ragazzi, mentre l’altro si dilegua nelle vie cittadine.

Il giovane, 25enne nigeriano, viene portato in ufficio e, dopo un’ora, riescono a fargli tirare fuori dalla tasca un regolare permesso di soggiorno rilasciato per attesa protezione internazionale dalla Questura di Rieti. Alla domanda degli agenti sul perché non lo avesse mostrato subito risponde: “Io i documenti li faccio vedere solo alla Polizia di Rieti”. Per lui, denuncia per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e per il rifiuto di declinare le proprie generalità.

Mercoled├Č 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA