Rieti, potenziato il posto di polizia del Terminillo

RIETI - Nonostante la stagione invernale non abbia assicurato un abbondante innevamento, il monte Terminillo continua ad essere meta di numerosi turisti che si recano sulle piste da sci e, soprattutto, sui sentieri montani per vivere emozionanti escursioni in alta quota.

La Questura di Rieti, proprio per garantire la necessaria sicurezza sia sulle piste che sui sentieri di montagna, che sono sempre più spesso teatro di incidenti per malcapitati ed inesperti escursionisti, ha potenziato il Posto di Polizia con personale qualificato nel soccorso fatto appositamente giungere dal Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena.

I nuovi Agenti, che il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, ha incontrato nella mattinata odierna sensibilizzandoli sull’importanza del loro professionale apporto lavorativo, potranno così garantire ai turisti la necessaria sicurezza sulla montagna oltre ad un maggiore servizio di prevenzione per i reati in genere e di controllo del territorio.

La Polizia di Stato ricorda ai cittadini che, per trascorrere una vacanza serena in montagna, è necessario rispettare alcune norme di comportamento sia generali, per il rispetto dei luoghi e la fruibilità per tutti, sia specifici, per quanto attiene alla sicurezza sulle piste da sci ed alle escursioni invernali di trekking che, se affrontate senza la giusta preparazione ed esperienza, possono rivelarsi particolarmente pericolose.

Allo scopo, la Questura di Rieti, raccomanda agli utenti che si recano sul Terminillo di osservare importanti regole di condotta necessarie per evitare incidenti che possano mettere in pericolo la serenità di una giornata trascorsa sulla neve e che possono essere sintetizzate nei seguenti consigli:

RISPETTO PER IL PROSSIMO – ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo altre persone;

IN CASO DI INCIDENTE – chiunque deve prestarsi al soccorso e fornire le proprie generalità nel caso vi fosse coinvolto o vi abbia solamente assistito;

RISPETTO DELLE REGOLE DI VIABILITA’ – lo sciatore a monte deve scegliere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle – effettuare i sorpassi ad una distanza di sicurezza per la traiettoria dello sciatore sorpassato – non sostare se non in caso di assoluta necessità sulle piste e comunque nei passaggi obbligati ed in tratti di scarsa visibilità – rispettare la segnaletica presente sulle piste - in prossimità di incroci adottare ogni precauzione possibile per evitare la collisione con altri sciatori.

munirsi sempre di zaino contenente abbigliamento caldo e di ricambio, abbondanti liquidi, cibo energetico, berretto e telefono cellulare;

indossare abbigliamento tecnico adeguato con scarpe da montagna e ramponi per il ghiaccio;

evitare escursioni in solitaria ed affidarsi a guide locali;

scegliere sempre itinerari segnalati e di difficoltà adatta alla propria preparazione fisica;

rispettare la natura.