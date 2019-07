© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Una mattinata sicuramente insolita ma anche con qualche momento di apprensione per le persone presenti alla fermata Asm dell’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Un giovane cittadino straniero di colore si è denudato cominciando ad inveire contro l’autista del servizio urbano e gli utenti presenti in quel momento.Probabilmente un colpo di calore o le elevate temperature di questi giorni hanno portato il giovane 25enne a spogliarsi degli abiti per rimanere soltanto con gli slip e – senza un apparente motivo – a cominciato a molestare chi era in attesa di salire a bordo del bus e chi era appena sceso alla fermata. Poi dopo aver urlato e inveito contro diverse persone ha cominciato ad infastidire anche l’autista. Una scena notata dai passanti che hanno chiamato il 113.Sul posto è intervenuta prontamente una pattuglia della Squadra volante dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Rieti che – dopo aver fermato il giovane ed averlo invitato a rivestirsi – lo ha accompagnato negli uffici della Questura per essere identificato. L’uomo è risultato regolare in Italia.