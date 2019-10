RIETI - Ancora controlli da parte delle forze dell'ordine nel centro storico. Personale della Squadra volante della questura di Rieti è intervenuto poco fa nell'area verde ai piedi di via Pennina in prossimità del negozio etnico oggetto del blitz antidroga da parte dei carabinieri di Rieti nei giorni scorsi.



Gli uomini dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico si sono intrattenuti con alcuni cittadini stranieri presenti in quel momento nella piccola area attrezzata. Al momento non si conoscono i motivi del sopralluogo della pattuglia se per un controllo o a seguito di una richiesta di intervento.