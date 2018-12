RIETI - Notte di Natale movimentata nel quartiere di Molino della Salce nella zona tra via Pietro Boschi e via Paolessi. Fuori di senno una giovane nigeriana ha inveito in strada contro i passanti richiamando l'attenzione dei residenti della zona, tutti affacciati dalle finestre. Dopo la segnalazione è intervenuto immediatamente sul posto il personale della Squadra volante della questura di Rieti che ha dovuto faticare non poco per contenere la furia della donna tra continue urla e grida e invettive contro i passanti senza alcun apparente motivo. Successivamente è anche intervenuto il personale medico-sanitario del 118 che - grazie all'aiuto degli agenti che sono riusciti a calmare la donna - ha caricato la straniera in ambulanza trasportandola al nosocomio reatino. © RIPRODUZIONE RISERVATA