Polizia stradale: il commisario capo Edoardo Paternò da Rieti a Massa Carrara

RIETI - Il Commissario Capo della Polizia di Stato Edoardo Paternò, dopo aver diretto la Stradale di Rieti per un anno e mezzo, dal prossimo 11 gennaio assumerà l’incarico di Comandante della Sezione della Polizia Stradale di Massa Carrara.

Paternò, laureato in giurisprudenza, dopo il periodo formativo presso l’Istituto Superiore di Polizia ed il conseguimento di un Master di II livello in Scienze della sicurezza, ha prestato servizio presso il Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia e poi preso la Sezione Polizia Stradale di Brescia.

Dal 29 luglio 2019 è stato assegnato come Dirigente alla Sezione Polizia Stradale di Rieti ottenendo importanti risultati in operazioni di Polizia Giudiziaria e nel campo della salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale; ha inoltre proposto e aderito a varie iniziative sul tema dell’Educazione Stradale.

Ieri il Questore di Rieti, Maria Luisa di Lorenzo, ha salutato Paternò ringraziandolo per l’efficace e proficua attività svolta durante la sua permanenza in questa provincia, dove si è distinto per la sua professionalità collaborando sempre in perfetta sinergia con la Questura e la Prefettura.

