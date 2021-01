Rieti, Polizia stradale: il nuovo comandante è Irene Forcellini

RIETI - Da oggi, la Sezione della Polizia Stradale di Rieti ha un nuovo comandante.

E’ il Commissario Capo della Polizia di Stato Dott.ssa Irene Forcellini, inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per sostituire il dott. Edoardo Paternò destinato al comando della Sezione della Polizia Stradale di Massa.

La Dott.ssa Forcellini, laureata in Giurisprudenza, con un Master di II° livello in Diritto Costituzionale e Penitenziario, ha fatto ingresso nell’Amministrazione della Polizia di Stato ottenendo, dopo il periodo formativo effettuato presso l’Istituto Superiore di Polizia, l’assegnazione al Compartimento della Polizia Stradale di Milano per poi essere nominata dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Lodi.

Il Questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, l’ha incontrata questa mattina augurandole una proficua attività professionale nella sua nuova esperienza lavorativa.

